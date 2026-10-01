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01.10.2026 22:33:41
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Donnerstagshandels
Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag kaum verändert ab.
Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 26’871.60 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’992.31 Zählern und damit 0.489 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’861.06 Punkte).
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’733.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 27’014.47 Einheiten.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.238 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’099.77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’040.03 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 22’755.16 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.65 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Synopsys (+ 12.78 Prozent auf 490.54 USD), Dorel Industries (+ 9.30 Prozent auf 1.01 USD), Innodata (+ 9.26 Prozent auf 71.85 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9.10 Prozent auf 19.06 USD) und CIENA (+ 7.77 Prozent auf 379.14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Repligen (-7.80 Prozent auf 177.23 USD), Myriad Genetics (-5.80 Prozent auf 4.06 USD), TransAct Technologies (-4.75 Prozent auf 4.61 USD), Neogen (-4.38 Prozent auf 12.24 USD) und IMAX (-4.16 Prozent auf 52.52 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’903’946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.838 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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