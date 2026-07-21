Microvision Aktie 18003288 / US5949603048
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21.07.2026 20:03:27
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt
Der NASDAQ Composite steigt am Dienstagnachmittag.
Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.38 Prozent fester bei 25’861.30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.04 Prozent auf 25’772.55 Punkte an der Kurstafel, nach 25’508.07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25’672.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’880.34 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Wert von 26’517.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24’259.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’974.17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14.66 Prozent auf 55.99 USD), Microvision (+ 11.33 Prozent auf 0.34 USD), Ultra Clean (+ 11.25 Prozent auf 102.08 USD), Amtech Systems (+ 10.23 Prozent auf 17.99 USD) und TTM Technologies (+ 10.14 Prozent auf 146.68 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nice Systems (-8.17 Prozent auf 93.06 USD), Repligen (-7.13 Prozent auf 135.12 USD), Omnicell (-6.68 Prozent auf 42.20 USD), Agilysys (-5.22 Prozent auf 100.73 USD) und Americas Car-Mart (-4.93 Prozent auf 3.28 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’947’800 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.297 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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