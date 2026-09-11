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Index-Bewegung 11.09.2026 16:00:38

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Intel
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Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1.13 Prozent auf 26’376.05 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.796 Prozent auf 26’289.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’081.72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’390.18 Punkte, das Tagestief hingegen 26’283.11 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0.575 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’445.45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’809.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’043.07 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 10.69 Prozent auf 1.76 USD), AXT (+ 5.10 Prozent auf 68.00 USD), TTM Technologies (+ 4.63 Prozent auf 128.00 USD), CIENA (+ 4.49 Prozent auf 349.59 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 4.45 Prozent auf 3.17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-7.00 Prozent auf 1.86 USD), Exelixis (-4.51 Prozent auf 54.84 USD), AmeriServ Financial (-3.03 Prozent auf 4.80 USD), inTest (-2.88 Prozent auf 10.80 USD) und Nortech Systems (-2.29 Prozent auf 11.11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’742’904 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.643 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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