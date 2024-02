Freundlicher Handel: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.72 Prozent auf 15’767.76 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.806 Prozent auf 15’781.71 Punkte an der Kurstafel, nach 15’655.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15’811.72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15’683.94 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1.33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 14’972.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 14’094.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 11’960.15 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6.78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16’080.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Agenus (+ 22.73 Prozent auf 0.93 USD), Sangamo Therapeutics (+ 20.88 Prozent auf 0.81 USD), Nektar Therapeutics (+ 19.08 Prozent auf 0.78 USD), Ceva (+ 18.87 Prozent auf 24.00 USD) und American Superconductor (+ 11.80 Prozent auf 14.21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Ebix (-19.88 Prozent auf 1.33 USD), Atrion (-12.40 Prozent auf 341.20 USD), Akamai (-8.47 Prozent auf 114.46 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8.33 Prozent auf 0.08 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-7.74 Prozent auf 23.85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’971’391 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.881 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Roivant Sciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. CRESUD lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 72.08 Prozent.

