Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.69 Prozent stärker bei 26’580.51 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’395.29 Zählern und damit 0.977 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’140.03 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26’613.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’344.67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’522.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’520.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’679.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14.40 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 13.70 Prozent auf 58.52 USD), FormFactor (+ 8.80 Prozent auf 114.25 USD), Rambus (+ 7.61 Prozent auf 93.89 USD), Silgan (+ 6.90 Prozent auf 40.41 USD) und TTM Technologies (+ 6.49 Prozent auf 99.97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AmeriServ Financial (-6.83 Prozent auf 4.23 USD), Cogent Communications (-5.08 Prozent auf 7.66 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.36 Prozent auf 2.63 USD), Comtech Telecommunications (-3.60 Prozent auf 1.34 USD) und Werner Enterprises (-3.57 Prozent auf 31.64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8’336’991 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch