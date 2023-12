Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich stärker

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.61 Prozent höher bei 14’904.81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 14’814.02 Punkte an der Kurstafel, nach 14’813.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14’811.82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’938.04 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 14’125.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’710.24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, bei 10’705.41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 43.50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14’938.04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Escalon Medical (+ 30.68 Prozent auf 0.23 USD), Sify (+ 8.00 Prozent auf 1.89 USD), Geospace Technologies (+ 6.88 Prozent auf 12.90 USD), Century Aluminum (+ 6.16 Prozent auf 10.34 USD) und Nektar Therapeutics (+ 4.38 Prozent auf 0.49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ebix (-67.55 Prozent auf 1.60 USD), USCorp (-30.77 Prozent auf 0.00 USD), Cutera (-9.89 Prozent auf 2.55 USD), Sangamo Therapeutics (-7.93 Prozent auf 0.38 USD) und Dixie Group (-5.95 Prozent auf 0.79 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’382’667 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.813 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 39.18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch