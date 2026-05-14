Freundlicher Handel: NASDAQ Composite bewegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.88 Prozent auf 26’635.22 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.088 Prozent stärker bei 26’425.47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’402.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’707.14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’423.21 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.91 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 14.04.2026, mit 23’639.08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 22’546.67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 19’146.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26’707.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Lifetime Brands (+ 10.71 Prozent auf 7.75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 9.98 Prozent auf 5.29 USD), Amtech Systems (+ 8.43 Prozent auf 22.46 USD), Century Casinos (+ 7.75 Prozent auf 1.39 USD) und Werner Enterprises (+ 7.43 Prozent auf 37.15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Microvision (-21.12 Prozent auf 0.60 USD), Methode Electronics (-20.55 Prozent auf 11.02 USD), Nortech Systems (-13.25 Prozent auf 12.11 USD), PDF Solutions (-10.70 Prozent auf 46.05 USD) und Biogen (-6.43 Prozent auf 191.37 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42’842’549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.578 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch