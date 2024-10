Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1.45 Prozent fester bei 18’182.92 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.525 Prozent stärker bei 18’017.93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17’923.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’989.70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’203.04 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16’690.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18’403.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 13’431.34 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23.14 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit NetGear (+ 7.16 Prozent auf 20.65 USD), PetMed Express (+ 6.61 Prozent auf 4.03 USD), FreightCar America (+ 5.73 Prozent auf 12.37 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.94 Prozent auf 4.46 USD) und Computer Programs and Systems (+ 4.93 Prozent auf 12.55 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Baiducom (-7.39 Prozent auf 106.01 USD), Landec (-5.50 Prozent auf 4.81 USD), Synaptics (-4.79 Prozent auf 72.42 USD), Methanex (-4.72 Prozent auf 42.78 USD) und Ballard Power (-4.55 Prozent auf 1.68 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 50’385’329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.139 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

