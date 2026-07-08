Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.20 Prozent auf 25’870.65 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.442 Prozent tiefer bei 25’704.66 Punkten, nach 25’818.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25’526.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’896.07 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0.496 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’929.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’635.00 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Wert von 20’418.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultra Clean (+ 11.16 Prozent auf 100.91 USD), Akamai (+ 10.67 Prozent auf 126.57 USD), Methanex (+ 6.35 Prozent auf 48.87 USD), Cogent Communications (+ 6.05 Prozent auf 12.36 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6.01 Prozent auf 9.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Elron Electronic Industries (-17.88 Prozent auf 1.24 USD), EZCORP (-9.26 Prozent auf 32.16 USD), Lifecore Biomedical (-5.97 Prozent auf 4.57 USD), Agilysys (-5.80 Prozent auf 106.29 USD) und Align Technology (-5.69 Prozent auf 174.68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’712’882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.143 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16.35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch