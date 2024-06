Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.96 Prozent auf 17’187.90 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.697 Prozent höher bei 16’974.48 Punkten, nach 16’857.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16’955.56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’187.92 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’156.33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15’939.59 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2023, den Wert von 13’229.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16.40 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17’187.92 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Verint Systems (+ 23.03 Prozent auf 34.72 USD), 3D Systems (+ 20.23 Prozent auf 4.16 USD), ASML (+ 9.52 Prozent auf 1’041.34 USD), Veeco Instruments (+ 8.88 Prozent auf 44.00 USD) und MKS Instruments (+ 6.83 Prozent auf 132.09 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Arundel (-31.19 Prozent auf 0.15 CHF), Nice Systems (-5.34 Prozent auf 161.78 USD), SMC (-3.59 Prozent auf 77’100.00 JPY), Nissan Motor (-3.00 Prozent auf 540.10 JPY) und Sify (-2.78 Prozent auf 0.95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19’855’722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.825 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch