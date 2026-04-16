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NASDAQ-Handel im Fokus 16.04.2026 22:33:37

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Donnerstag positiv.

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Zum Handelsende sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.36 Prozent auf 24’102.70 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.193 Prozent fester bei 24’062.45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24’016.02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 24’156.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’894.91 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5.49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’374.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23’515.39 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 16’307.16 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.73 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24’156.18 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 29.95 Prozent auf 81.78 USD), BlackBerry (+ 14.11 Prozent auf 4.69 USD), US Global Investors (+ 11.42 Prozent auf 2.83 USD), ON Semiconductor (+ 10.35 Prozent auf 79.93 USD) und Astro-Med (+ 7.33 Prozent auf 12.88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Hooker Furniture (-11.58 Prozent auf 12.60 USD), Lifetime Brands (-9.77 Prozent auf 7.30 USD), Abbott Laboratories (-6.00 Prozent auf 95.47 USD), Ballard Power (-5.54 Prozent auf 2.90 USD) und ASML (-4.79 Prozent auf 1’410.83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’487’004 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.045 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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