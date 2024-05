Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus

Zum Handelsende sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.27 Prozent auf 16’346.26 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.129 Prozent fester bei 16’323.74 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’302.76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 16’362.79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’241.98 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.850 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16’306.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wies der NASDAQ Composite 15’990.66 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 12’179.55 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10.70 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16’538.86 Punkten. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Central Garden Pet (+ 11.43 Prozent auf 46.50 USD), Innodata (+ 9.84 Prozent auf 11.50 USD), Lifetime Brands (+ 8.67 Prozent auf 10.03 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 7.17 Prozent auf 86.12 USD) und VOXX International A (+ 6.63 Prozent auf 5.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Forward Air (-22.08 Prozent auf 16.76 USD), Anika Therapeutics (-11.28 Prozent auf 25.26 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-11.21 Prozent auf 15.21 USD), FreightCar America (-10.74 Prozent auf 3.74 USD) und Ebix (-10.45 Prozent auf 0.60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’077’830 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.834 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch