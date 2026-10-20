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NASDAQ Composite im Fokus 20.10.2026 18:00:33

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag freundlich

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag freundlich

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

AmeriServ Financial
4.61 USD 21.96%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.24 Prozent aufwärts auf 26’494.50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.371 Prozent auf 26’332.92 Punkte an der Kurstafel, nach 26’430.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’179.74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’601.72 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 26’522.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’508.07 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 22’990.54 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Myriad Genetics (+ 39.67 Prozent auf 5.88 USD), BlackBerry (+ 6.37 Prozent auf 8.68 USD), AmeriServ Financial (+ 6.16 Prozent auf 4.65 USD), Compugen (+ 6.09 Prozent auf 2.09 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.82 Prozent auf 143.94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-32.99 Prozent auf 3.92 USD), Patterson-UTI Energy (-3.69 Prozent auf 11.61 USD), Donegal Group B (-3.55 Prozent auf 19.00 USD), Commercial Vehicle Group (-3.50 Prozent auf 2.76 USD) und Astronics (-3.27 Prozent auf 60.29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’775’812 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Century Aluminum-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Commercial Vehicle Group Inc. 2.50 -2.34% Commercial Vehicle Group Inc.
Compugen Ltd. 2.08 5.32% Compugen Ltd.
Donegal Group Inc. (B) 18.63 -4.46% Donegal Group Inc. (B)
FreightCar America Inc. 3.52 -32.95% FreightCar America Inc.
Myriad Genetics Inc. 4.79 42.81% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 179.74 -0.39% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 9.61 -0.18% Patterson-UTI Energy Inc.
Resources Connection Inc. 2.54 0.00% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3.19 1.27% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 121.06 -2.18% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 110.28 -4.41% Strategy (ex MicroStrategy)

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