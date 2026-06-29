Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.67 Prozent höher bei 29’313.64 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.659 Prozent auf 29’310.26 Punkte an der Kurstafel, nach 29’118.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 29’541.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29’279.14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’333.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’132.77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22’534.20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16.30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Rocket Lab (+ 10.91 Prozent auf 93.76 USD), Nebius (+ 8.07 Prozent auf 259.70 USD), Comcast (+ 7.68 Prozent auf 24.95 USD), Axon Enterprise (+ 6.66 Prozent auf 495.77 USD) und Astera Labs (+ 5.89 Prozent auf 414.83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-4.22 Prozent auf 2’002.55 USD), T-Mobile US (-3.76 Prozent auf 175.81 USD), Micron Technology (-3.64 Prozent auf 1’091.16 USD), Intel (-3.16 Prozent auf 124.26 USD) und Copart (-3.01 Prozent auf 29.63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 12’706’333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.083 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.72 erwartet. Mit 6.77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch