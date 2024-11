Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 20’804.89 Punkten aus dem Montagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.686 Prozent höher bei 20’918.76 Punkten in den Montagshandel, nach 20’776.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 20’712.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’998.48 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 25.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’352.02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Wert von 19’720.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15’982.01 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 25.76 Prozent zu. 21’182.02 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 15.87 Prozent auf 38.41 USD), Enphase Energy (+ 8.48 Prozent auf 71.91 USD), DexCom (+ 6.87 Prozent auf 77.83 USD), Align Technology (+ 6.48 Prozent auf 240.52 USD) und Moderna (+ 6.20 Prozent auf 43.66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-4.18 Prozent auf 136.02 USD), Tesla (-3.96 Prozent auf 338.59 USD), Netflix (-3.59 Prozent auf 865.59 USD), Diamondback Energy (-3.10 Prozent auf 179.55 USD) und CrowdStrike (-2.30 Prozent auf 363.68 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 92’162’543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.326 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch