Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.75 Prozent auf 29’440.32 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 2.13 Prozent auf 29’843.89 Punkte an der Kurstafel, nach 29’220.06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’000.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’843.89 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.57 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 29’481.64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24’162.98 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’237.74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 21.97 Prozent auf 2’335.00 USD), Micron Technology (+ 15.74 Prozent auf 1’213.56 USD), Applied Materials (+ 13.42 Prozent auf 668.00 USD), Teradyne (+ 10.48 Prozent auf 471.96 USD) und KLA (+ 7.62 Prozent auf 258.80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9.35 Prozent auf 85.33 USD), Apple (-6.12 Prozent auf 275.15 USD), Ross Stores (-5.89 Prozent auf 215.13 USD), Rocket Lab (-5.53 Prozent auf 80.69 USD) und Palantir (-5.49 Prozent auf 107.27 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 41’095’891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.263 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.97 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch