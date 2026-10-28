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Index im Blick 28.10.2026 22:33:32

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.55 Prozent auf 29’813.16 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.272 Prozent fester bei 29’732.04 Punkten, nach 29’651.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’848.71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’618.42 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.62 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30’276.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27’763.13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 26’012.16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18.28 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 7.66 Prozent auf 1’404.77 USD), CoreWeave (+ 7.32 Prozent auf 63.93 USD), Nebius (+ 6.96 Prozent auf 182.34 USD), GE HealthCare Technologies (+ 6.62 Prozent auf 75.82 USD) und Micron Technology (+ 5.86 Prozent auf 983.23 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Baker Hughes (-7.36 Prozent auf 54.66 USD), Old Dominion Freight Line (-7.33 Prozent auf 173.32 USD), Fortinet (-5.90 Prozent auf 174.08 USD), Teradyne (-3.23 Prozent auf 313.24 USD) und Take Two (-2.98 Prozent auf 195.29 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27’349’719 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.724 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.29 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.66 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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