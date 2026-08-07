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Index im Blick 07.08.2026 22:34:09

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Baker Hughes
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Am Freitag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1.19 Prozent auf 29’722.30 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.760 Prozent fester bei 29’596.45 Punkten, nach 29’373.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’747.15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’452.71 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 5.11 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’173.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’563.95 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 23’389.53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.92 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Airbnb (+ 17.43 Prozent auf 178.07 USD), SpaceX (+ 15.83 Prozent auf 133.11 USD), Microchip Technology (+ 13.89 Prozent auf 84.69 USD), Palantir (+ 10.32 Prozent auf 172.01 USD) und Rocket Lab (+ 9.46 Prozent auf 82.83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Seagate Technology (-4.71 Prozent auf 812.76 USD), Monster Beverage (-4.04 Prozent auf 90.36 USD), Western Digital (-3.81 Prozent auf 434.30 USD), Sandisk (-3.68 Prozent auf 1’212.21 USD) und Baker Hughes (-1.91 Prozent auf 61.55 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 54’975’201 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.604 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.18 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.43 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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