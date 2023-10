Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.56 Prozent stärker bei 15’131.52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.179 Prozent stärker bei 15’074.04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15’047.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15’241.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’050.54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 15’280.23 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 15’045.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 10’926.97 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 39.30 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’932.05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10’696.42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 8.15 Prozent auf 5.44 USD), Enphase Energy (+ 5.01 Prozent auf 125.75 USD), JDcom (+ 3.56 Prozent auf 30.27 USD), Dollar Tree (+ 3.26 Prozent auf 108.12 USD) und Airbnb (+ 2.99 Prozent auf 131.59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Netflix (-3.27 Prozent auf 373.32 USD), Fastenal (-1.10 Prozent auf 55.85 USD), Paccar (-0.77 Prozent auf 86.77 USD), Paychex (-0.61 Prozent auf 118.43 USD) und Micron Technology (-0.59 Prozent auf 69.07 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’286’670 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.628 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 5.94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch