Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.43 Prozent fester bei 16’001.39 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.578 Prozent auf 16’025.74 Punkte an der Kurstafel, nach 15’933.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15’964.04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’119.31 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.986 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14’560.88 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 14’908.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 11’724.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 47.31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 16’119.31 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell eBay (+ 3.09 Prozent auf 41.64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.81 Prozent auf 122.51 USD), MercadoLibre (+ 1.97 Prozent auf 1’525.00 USD), Amazon (+ 1.95 Prozent auf 146.71 USD) und Enphase Energy (+ 1.91 Prozent auf 100.20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Autodesk (-6.90 Prozent auf 202.66 USD), Zoom Video Communications (-3.20 Prozent auf 63.83 USD), Tesla (-2.90 Prozent auf 234.21 USD), NVIDIA (-2.46 Prozent auf 487.16 USD) und Atlassian A (-2.44 Prozent auf 180.55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’909’101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.727 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

