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Kursentwicklung 27.08.2026 18:00:18

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:58 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.08 Prozent auf 29’538.79 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.878 Prozent auf 29’480.99 Punkte an der Kurstafel, nach 29’224.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’366.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’568.10 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.53 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 28’039.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’973.57 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Wert von 23’565.85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 17.11 Prozent auf 221.55 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.38 Prozent auf 138.44 USD), Synopsys (+ 11.33 Prozent auf 456.46 USD), Palo Alto Networks (+ 10.72 Prozent auf 375.69 USD) und NVIDIA (+ 7.51 Prozent auf 225.40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Western Digital (-3.30 Prozent auf 453.40 USD), PDD (-3.17 Prozent auf 83.99 USD), Micron Technology (-2.95 Prozent auf 910.69 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-2.51 Prozent auf 233.00 USD) und Netflix (-2.12 Prozent auf 79.73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33’585’097 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.76 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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