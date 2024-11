Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag ging der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 20’776.23 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.016 Prozent leichter bei 20’737.49 Punkten in den Freitagshandel, nach 20’740.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20’655.72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20’797.24 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.59 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.10.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20’383.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’491.84 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 22.11.2023, einen Wert von 16’001.39 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 25.58 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 21’182.02 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’249.19 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Super Micro Computer (+ 11.62 Prozent auf 33.15 USD), Copart (+ 10.19 Prozent auf 62.70 USD), Datadog A (+ 7.63 Prozent auf 154.83 USD), Moderna (+ 7.48 Prozent auf 41.11 USD) und Zoom Video Communications (+ 5.76 Prozent auf 85.88 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuit (-5.68 Prozent auf 640.12 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3.86 Prozent auf 100.07 USD), Palo Alto Networks (-3.61 Prozent auf 383.36 USD), NVIDIA (-3.22 Prozent auf 141.95 USD) und DexCom (-2.19 Prozent auf 72.83 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’752’223 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.412 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Mit 5.14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch