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NASDAQ 100-Marktbericht 11.11.2026 20:03:25

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne

Der NASDAQ 100 verbucht derzeit Zuwächse.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 2.93 Prozent auf 28’553.53 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 1.90 Prozent stärker bei 28’267.33 Punkten, nach 27’740.80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’102.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28’593.52 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4.73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 30’883.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’525.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’533.49 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13.28 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 26.82 Prozent auf 61.80 USD), Nebius (+ 19.03 Prozent auf 159.50 USD), Sandisk (+ 17.00 Prozent auf 1’006.16 USD), Lumentum (+ 14.50 Prozent auf 670.50 USD) und Micron Technology (+ 14.07 Prozent auf 827.14 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Airbnb (-2.05 Prozent auf 183.07 USD), Microsoft (-2.03 Prozent auf 522.34 USD), Amazon (-1.31 Prozent auf 267.31 USD), PepsiCo (-1.23 Prozent auf 141.85 USD) und GE HealthCare Technologies (-1.23 Prozent auf 82.63 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’905’239 Aktien gehandelt. Mit 4.569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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