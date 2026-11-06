Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt

Um 17:58 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.97 Prozent auf 27’153.47 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.56 Prozent fester bei 27’045.26 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’629.81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27’316.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’952.60 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 4.93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 31’224.69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’373.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’130.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.73 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Airbnb (+ 11.83 Prozent auf 190.25 USD), Lam Research (+ 9.99 Prozent auf 203.70 USD), Rocket Lab (+ 9.55) Prozent auf 50.38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.38 Prozent auf 442.33 USD) und Moderna (+ 9.21 Prozent auf 263.70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Axon Enterprise (-17.86 Prozent auf 314.24 USD), Microchip Technology (-12.51 Prozent auf 56.74 USD), DexCom (-4.35 Prozent auf 80.79 USD), Monster Beverage (-3.30 Prozent auf 46.25 USD) und Thomson Reuters (-3.29 Prozent auf 114.23 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18’491’394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.544 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.74 erwartet. Mit 6.32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch