Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.13 Prozent auf 18’093.57 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.336 Prozent auf 17’950.98 Punkte an der Kurstafel, nach 17’890.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’937.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’094.46 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 18’108.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wies der NASDAQ 100 17’572.73 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 13’259.13 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9.37 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 18’464.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 9.52 Prozent auf 3.05 USD), Micron Technology (+ 4.73 Prozent auf 120.13 USD), NVIDIA (+ 3.77 Prozent auf 921.40 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.44 Prozent auf 155.78 USD) und KLA-Tencor (+ 3.13 Prozent auf 718.38 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Amgen (-3.79 Prozent auf 299.48 USD), Walgreens Boots Alliance (-3.09 Prozent auf 17.26 USD), Old Dominion Freight Line (-2.64 Prozent auf 180.18 USD), Fastenal (-2.47 Prozent auf 66.74 USD) und Moderna (-2.30 Prozent auf 122.13 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23’355’207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.808 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.50 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch