Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.45 Prozent höher bei 29’154.91 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29’231.18 Zählern und damit 0.717 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29’023.18 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 29’077.72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’338.77 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 29’481.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’425.60 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.67 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 5.13 Prozent auf 241.06 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.37 Prozent auf 476.70 USD), Nebius (+ 4.14 Prozent auf 219.65 USD), Cadence Design Systems (+ 4.14 Prozent auf 329.00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.92 Prozent auf 127.44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-3.78 Prozent auf 183.48 USD), Thomson Reuters (-3.65 Prozent auf 104.66 USD), Palo Alto Networks (-3.44 Prozent auf 338.83 USD), Intuit (-2.76 Prozent auf 359.70 USD) und Workday (-2.07 Prozent auf 195.02 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12’199’836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch