Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags fester

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.66 Prozent auf 20’324.06 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.486 Prozent auf 20’288.48 Punkte an der Kurstafel, nach 20’190.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20’360.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’273.55 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.206 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.09.2024, einen Stand von 19’344.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19’705.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14’909.26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 22.85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Netflix (+ 10.08 Prozent auf 756.96 USD), Intuitive Surgical (+ 9.43 Prozent auf 518.41 USD), CSX (+ 3.34 Prozent auf 34.20 USD), DexCom (+ 3.31 Prozent auf 71.85 USD) und ASML (+ 2.97 Prozent auf 721.44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Vertex Pharmaceuticals (-2.72 Prozent auf 485.16 USD), Lucid (-2.42 Prozent auf 2.63 USD), Moderna (-1.46 Prozent auf 54.02 USD), Baker Hughes (-1.44 Prozent auf 36.35 USD) und Micron Technology (-1.41 Prozent auf 110.47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’096’840 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.249 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

