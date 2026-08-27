Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.12 Prozent auf 29’552.31 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.878 Prozent auf 29’480.99 Punkte an der Kurstafel, nach 29’224.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’366.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’610.62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.57 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’039.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’973.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23’565.85 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17.24 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 19.29 Prozent auf 225.67 USD), Palo Alto Networks (+ 13.43 Prozent auf 384.87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.28 Prozent auf 138.32 USD), Synopsys (+ 11.00 Prozent auf 455.09 USD) und NVIDIA (+ 9.04 Prozent auf 228.62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Western Digital (-4.65 Prozent auf 447.07 USD), PDD (-3.39 Prozent auf 83.80 USD), Seagate Technology (-2.84 Prozent auf 822.31 USD), Micron Technology (-2.71 Prozent auf 912.97 USD) und Comcast (-2.39 Prozent auf 26.55 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44’550’363 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch