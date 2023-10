Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt im Plus

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt wechselten am Freitag mehrfach das Vorzeichen, gingen letztlich aber oberhalb der Nulllinie ins Wochenende. Die US-Börsen drehen am Freitag in die Gewinnzone. Die wichtigsten asiatischen Indizes entwickelten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.