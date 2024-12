Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.85 Prozent auf 21’289.15 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.809 Prozent auf 20’939.64 Punkte an der Kurstafel, nach 21’110.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 21’540.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’913.72 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 2.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’667.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.09.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19’791.49 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16’554.16 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 28.68 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22’133.22 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 14.83 Prozent auf 3.02 USD), Enphase Energy (+ 8.59 Prozent auf 71.45 USD), Dollar Tree (+ 5.62 Prozent auf 72.94 USD), DexCom (+ 5.57 Prozent auf 80.04 USD) und Airbnb (+ 3.76 Prozent auf 134.21 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-3.46 Prozent auf 421.06 USD), Old Dominion Freight Line (-3.39 Prozent auf 181.37 USD), Paccar (-2.04 Prozent auf 105.32 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1.73 Prozent auf 585.25 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1.48 Prozent auf 99.51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 103’843’772 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.608 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch