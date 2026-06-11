Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 0.5%  SPI 19’078 0.4%  Dow 50’699 1.6%  DAX 24’210 0.1%  Euro 0.9214 -0.1%  EStoxx50 6’057 0.8%  Gold 4’152 1.9%  Bitcoin 50’498 2.7%  Dollar 0.7973 -0.3%  Öl 90.1 -5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Wegovy-Zulassung in Grossbritannien - IT-Sicherheitsvorfall festgestellt
Musks nächster Coup? Warum eine Fusion der Tesla-Aktie mit SpaceX logisch erscheinen könnte
Wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr rentabel gewesen?
Wie viel eine Investition in Solana von vor 1 Jahr gekostet hätte
Citigroup warnt vor Aluminiumknappheit: Steht die Alcoa-Aktie vor dem nächsten Kursschub?
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’175.54
Pkt
667.52
Pkt
2.34 %
20:31:10
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ 100-Performance im Fokus 11.06.2026 20:04:01

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Der NASDAQ 100 macht am Nachmittag Gewinne.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.40 Prozent höher bei 29’191.87 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.783 Prozent auf 28’731.16 Punkte an der Kurstafel, nach 28’508.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’258.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’548.50 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.985 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’320.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’965.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’860.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 15.81 Prozent zu Buche. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lam Research (+ 11.54 Prozent auf 358.93 USD), KLA-Tencor (+ 11.21 Prozent auf 2’375.00 USD), Applied Materials (+ 9.53 Prozent auf 544.38 USD), Arm (+ 8.70 Prozent auf 334.19 USD) und ASML (+ 7.89 Prozent auf 1’871.07 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-3.69 Prozent auf 224.78 USD), Atlassian (-3.66 Prozent auf 88.19 USD), CoStar Group (-3.62 Prozent auf 32.99 USD), Workday (-3.23 Prozent auf 133.03 USD) und Autodesk (-3.01 Prozent auf 214.61 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’909’277 Aktien gehandelt. Mit 4.365 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:48 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
13:30 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
09:48 Marktüberblick: Telekom-Werte gesucht
09:10 SMI präsentiert sich weiterhin stabil
09:03 SpaceX vor IPO: Musk plant den grössten Börsengang aller Zeiten
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Standardwerte im Korrekturmodus
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’139.35 19.80 SHSBXU
Short 14’443.69 13.60 S6EBTU
Short 14’992.24 8.74 S3PBUU
SMI-Kurs: 13’529.65 11.06.2026 17:30:08
Long 13’050.28 19.80 SKBOPU
Long 12’756.00 13.88 BSUBWU
Long 12’214.46 8.95 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Analysten schlagen Alarm: Warum Bitcoin, Ethereum, XRP und andere Kryptos weiter fallen könnten
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
Super Micro-Aktie bricht ein: Milliarden-Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerungsängste
Lonza-Aktie fest: Neuer Kommunikationschef kommt von Roche
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Centiel-Aktie +33 Prozent: Konzern findet Partner für US-Datacenter-Markt
Weiter keine Erholung bei US-Techaktien: Warum es Marvell, AMD, Arm, NVIDIA & Co. nicht aus ihrem Kurstal schaffen
UniCredit stockt auf: Weitere Commerzbank-Aktien aufgenommen - Commerzbank-Aktie sinkt
Musks nächster Coup? Warum eine Fusion der Tesla-Aktie mit SpaceX logisch erscheinen könnte
Partners Group-Aktie fällt: Konzern sammelt für neuen Immobilienfonds

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’150.72 2.25%