NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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11.06.2026 20:04:01
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus
Der NASDAQ 100 macht am Nachmittag Gewinne.
Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.40 Prozent höher bei 29’191.87 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.783 Prozent auf 28’731.16 Punkte an der Kurstafel, nach 28’508.03 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’258.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’548.50 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.985 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’320.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’965.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’860.80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 15.81 Prozent zu Buche. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lam Research (+ 11.54 Prozent auf 358.93 USD), KLA-Tencor (+ 11.21 Prozent auf 2’375.00 USD), Applied Materials (+ 9.53 Prozent auf 544.38 USD), Arm (+ 8.70 Prozent auf 334.19 USD) und ASML (+ 7.89 Prozent auf 1’871.07 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-3.69 Prozent auf 224.78 USD), Atlassian (-3.66 Prozent auf 88.19 USD), CoStar Group (-3.62 Prozent auf 32.99 USD), Workday (-3.23 Prozent auf 133.03 USD) und Autodesk (-3.01 Prozent auf 214.61 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’909’277 Aktien gehandelt. Mit 4.365 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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