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NASDAQ 100 aktuell 26.08.2026 16:00:40

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Ferrovial International
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0.17 Prozent fester bei 29’259.27 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.269 Prozent tiefer bei 29’130.77 Punkten, nach 29’209.23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’259.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’127.92 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.566 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30’001.32 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 26.08.2025, mit 23’525.29 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.08 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Western Digital (+ 2.74 Prozent auf 463.08 USD), Datadog A (+ 2.53 Prozent auf 228.64 USD), Seagate Technology (+ 2.23 Prozent auf 840.00 USD), Constellation Energy (+ 2.09 Prozent auf 284.25 USD) und Synopsys (+ 1.91 Prozent auf 416.60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Ferrovial International SE Registered (-2.92 Prozent auf 61.19 USD), Intuit (-2.34 Prozent auf 349.10 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1.72 Prozent auf 124.65 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1.29 Prozent auf 236.98 USD) und Shopify A (-1.29 Prozent auf 151.90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’942’925 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.33 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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