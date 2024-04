Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel im Plus

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 1.51 Prozent auf 17’471.47 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.502 Prozent auf 17’297.24 Punkte an der Kurstafel, nach 17’210.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17’513.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’277.25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 18’339.44 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 23.01.2024, einen Stand von 17’404.21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Wert von 13’000.77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5.61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18’464.70 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 5.88 Prozent auf 2.52 USD), Fiserv (+ 4.43 Prozent auf 155.39 USD), Palo Alto Networks (+ 4.19 Prozent auf 293.49 USD), Netflix (+ 4.17 Prozent auf 577.75 USD) und Align Technology (+ 3.68 Prozent auf 311.88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen PepsiCo (-2.97 Prozent auf 171.22 USD), Cadence Design Systems (-1.14 Prozent auf 281.76 USD), Walgreens Boots Alliance (-0.93 Prozent auf 18.05 USD), CoStar Group (-0.81 Prozent auf 84.62 USD) und Cognizant (-0.63 Prozent auf 67.77 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’992’408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.785 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5.64 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch