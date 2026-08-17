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Index-Performance im Fokus 17.08.2026 18:00:31

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag fester

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag fester

Der NASDAQ 100 verzeichnet aktuell Kursanstiege.

SpaceX
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Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.35 Prozent fester bei 30’152.30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.348 Prozent stärker bei 30’150.77 Punkten in den Montagshandel, nach 30’046.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’195.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’071.87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 28’592.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 29’125.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’712.07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19.62 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 8.95 Prozent auf 1’787.98 USD), Marvell Technology (+ 7.00 Prozent auf 237.56 USD), Lumentum (+ 6.90 Prozent auf 990.00 USD), SpaceX (+ 6.39 Prozent auf 148.94 USD) und Western Digital (+ 6.18 Prozent auf 540.26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Adobe (-4.11 Prozent auf 253.16 USD), Keurig Dr Pepper (-3.91 Prozent auf 30.21 USD), Workday (-3.89 Prozent auf 190.96 USD), Thomson Reuters (-3.33 Prozent auf 100.16 USD) und MercadoLibre (-2.96 Prozent auf 1’790.00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’112’663 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 7.47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.28 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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