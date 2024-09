Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.62 Prozent auf 19’544.02 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent leichter bei 19’396.10 Punkten, nach 19’423.07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 19’384.69 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’556.80 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5.19 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 19’006.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’576.92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15’348.53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 18.13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 10.51 Prozent auf 8.47 USD), Arm (+ 6.37 Prozent auf 148.04 USD), Align Technology (+ 5.56 Prozent auf 241.58 USD), Micron Technology (+ 4.58 Prozent auf 91.20 USD) und Super Micro Computer (+ 3.86 Prozent auf 459.18 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-8.82 Prozent auf 534.82 USD), Moderna (-3.04 Prozent auf 67.56 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3.03 Prozent auf 94.38 USD), JDcom (-1.74 Prozent auf 26.19 USD) und Biogen (-1.30 Prozent auf 195.31 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’607’971 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.056 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie weist mit 8.85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 5.36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Diamondback Energy-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch