Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.53 Prozent auf 18’438.05 Punkte an. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.738 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.438 Prozent auf 18’240.24 Punkte an der Kurstafel, nach 18’160.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18’233.79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’447.11 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 18’734.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’539.47 Punkten gehandelt. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 17’476.51 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6.24 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 5.03 Prozent auf 261.00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4.86 Prozent auf 25.90 EUR), EVOTEC SE (+ 4.46 Prozent auf 3.09 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.40 Prozent auf 68.85 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4.03 Prozent auf 113.60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen OHB SE (-2.44 Prozent auf 167.60 EUR), Deutsche Euroshop (-2.37 Prozent auf 17.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.73 Prozent auf 26.10 EUR), Vincorion (-1.51 Prozent auf 17.90 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-0.69 Prozent auf 64.45 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 279’675 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4.282 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch