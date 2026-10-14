SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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14.10.2026 09:28:59
Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün
Beim MDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.56 Prozent stärker bei 30’189.65 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 335.459 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.372 Prozent fester bei 30’132.02 Punkten, nach 30’020.49 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’122.26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30’212.01 Punkten.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0.442 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 31’057.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’100.91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der MDAX 30’074.66 Punkte auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.55 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 2.05 Prozent auf 23.89 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.98 Prozent auf 133.80 EUR), HENSOLDT (+ 1.92 Prozent auf 80.70 EUR), freenet (+ 1.90 Prozent auf 22.52 EUR) und LEG Immobilien (+ 1.86 Prozent auf 45.98 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.61 Prozent auf 61.05 EUR), Ströer SE (-0.98 Prozent auf 36.46 EUR), Siltronic (-0.95 Prozent auf 72.70 EUR), Lufthansa (-0.72 Prozent auf 7.14 EUR) und AIXTRON SE (-0.55 Prozent auf 34.34 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 264’870 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 36.713 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.15 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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