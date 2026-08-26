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MDAX im Fokus 26.08.2026 15:58:11

Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich fester

Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich fester

Der MDAX gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

TUI
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Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.96 Prozent fester bei 32’576.09 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 355.238 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.061 Prozent auf 32’287.13 Punkte an der Kurstafel, nach 32’267.44 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32’273.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’599.53 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1.58 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’965.53 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Wert von 32’698.65 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 30’822.93 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5.15 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7.79 Prozent auf 57.45 EUR), KION GROUP (+ 4.97 Prozent auf 44.33 EUR), Bechtle (+ 4.36 Prozent auf 36.86 EUR), thyssenkrupp (+ 4.20 Prozent auf 14.28 EUR) und Bilfinger SE (+ 3.71 Prozent auf 79.70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-2.32 Prozent auf 80.10 EUR), Porsche vz (-1.84 Prozent auf 43.27 EUR), AIXTRON SE (-1.77 Prozent auf 36.57 EUR), Sartorius vz (-1.50 Prozent auf 242.80 EUR) und Nemetschek SE (-1.29 Prozent auf 65.05 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’828’521 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.378 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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