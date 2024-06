Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Kursplus

Am Dienstag erhöhte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0.53 Prozent auf 25’617.51 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 231.090 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.012 Prozent auf 25’486.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’483.51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25’707.30 Punkte, das Tagestief hingegen 25’486.67 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27’441.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26’136.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bewegte sich der MDAX bei 27’480.82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 4.55 Prozent. Bei 27’641.56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25’075.79 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Bilfinger SE (+ 3.46 Prozent auf 49.35 EUR), Jungheinrich (+ 3.39 Prozent auf 32.90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.02 Prozent auf 98.26 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.86 Prozent auf 115.10 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.85 Prozent auf 4.29 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Delivery Hero (-4.16 Prozent auf 26.52 EUR), Stabilus SE (-3.24 Prozent auf 44.75 EUR), Gerresheimer (-2.27 Prozent auf 96.75 EUR), HelloFresh (-1.57 Prozent auf 5.25 EUR) und PUMA SE (-1.47 Prozent auf 44.36 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’350’452 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18.489 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18.40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch