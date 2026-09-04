Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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04.09.2026 15:58:14
Freundlicher Handel: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen
MDAX-Handel am Freitag.
Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.60 Prozent fester bei 32’452.07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 354.747 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.288 Prozent stärker bei 32’349.86 Punkten in den Handel, nach 32’257.09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’533.95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’337.72 Zählern.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1.39 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der MDAX 32’559.91 Punkte auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Stand von 32’801.61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der MDAX noch bei 29’792.44 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4.75 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.69 Prozent auf 73.50 EUR), thyssenkrupp (+ 5.95 Prozent auf 15.13 EUR), Salzgitter (+ 5.08 Prozent auf 59.95 EUR), KION GROUP (+ 5.03 Prozent auf 45.76 EUR) und Siltronic (+ 4.53 Prozent auf 78.50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-4.43 Prozent auf 35.80 EUR), Nemetschek SE (-3.94 Prozent auf 64.60 EUR), WACKER CHEMIE (-2.58 Prozent auf 92.35 EUR), LANXESS (-1.84 Prozent auf 15.51 EUR) und Bechtle (-1.68 Prozent auf 36.34 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’905’615 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40.485 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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