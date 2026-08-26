Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Um 09:11 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0.09 Prozent auf 32’296.11 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 355.238 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.061 Prozent auf 32’287.13 Punkte an der Kurstafel, nach 32’267.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32’280.33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’352.94 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.709 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’965.53 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Wert von 32’698.65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der MDAX noch bei 30’822.93 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4.25 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 2.44 Prozent auf 54.60 EUR), Aurubis (+ 1.47 Prozent auf 178.90 EUR), thyssenkrupp (+ 1.46 Prozent auf 13.91 EUR), Fraport (+ 1.32 Prozent auf 65.20 EUR) und Bechtle (+ 1.30 Prozent auf 35.78 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Sartorius vz (-1.46 Prozent auf 242.90 EUR), Siltronic (-1.28 Prozent auf 80.95 EUR), Nemetschek SE (-0.99 Prozent auf 65.25 EUR), Porsche vz (-0.91 Prozent auf 43.68 EUR) und CTS Eventim (-0.84 Prozent auf 58.90 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 302’584 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39.378 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch