Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.12 Prozent höher bei 25’425.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’395.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’591.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 25’310.00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’816.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23’985.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.50 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0.61 Prozent auf 41.28 EUR), Symrise (+ 0.32 Prozent auf 99.76 EUR), SAP SE (+ 0.25 Prozent auf 199.72 EUR), Merck (+ 0.24 Prozent auf 144.65 EUR) und Scout24 (+ 0.19 Prozent auf 80.45 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Continental (-3.12 Prozent auf 67.80 EUR), Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’063.80 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 16.43 EUR), Airbus SE (-2.02 Prozent auf 194.90 EUR) und Daimler Truck (-1.77 Prozent auf 41.03 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 498’084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 229.940 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch