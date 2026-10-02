Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der LUS-DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.07 Prozent auf 25’242.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25’303.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’963.00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 25’834.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 02.07.2026, mit 25’604.00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 02.10.2025, mit 24’466.00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2.75 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 8.78 Prozent auf 64.64 EUR), QIAGEN (+ 5.80 Prozent auf 40.41 EUR), HOCHTIEF (+ 2.83 Prozent auf 407.40 EUR), Siemens Energy (+ 2.03 Prozent auf 145.42 EUR) und Airbus SE (+ 1.97 Prozent auf 189.36 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Daimler Truck (-2.00 Prozent auf 40.68 EUR), SAP SE (-1.51 Prozent auf 183.92 EUR), Bayer (-1.01 Prozent auf 44.94 EUR), BMW (-0.91 Prozent auf 54.32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.84 Prozent auf 39.73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5’616’141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.289 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.02 zu Buche schlagen. Mit 7.69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch