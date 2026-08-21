Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Am Freitag springt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.27 Prozent auf 26’026.00 Punkte an.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26’090.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’969.00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 25’065.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’851.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 24’277.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.94 Prozent nach oben. Bei 26’576.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 1.76 Prozent auf 58.94 EUR), HOCHTIEF (+ 1.69 Prozent auf 433.40 EUR), Continental (+ 1.50 Prozent auf 68.92 EUR), adidas (+ 1.46 Prozent auf 153.20 EUR) und RWE (+ 1.36 Prozent auf 58.12 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 47.55 EUR), MTU Aero Engines (-1.81 Prozent auf 352.80 EUR), QIAGEN (-1.79 Prozent auf 38.04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.37 Prozent auf 40.33 EUR) und Airbus SE (-0.83 Prozent auf 203.20 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 878’104 Aktien gehandelt. Mit 214.566 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch