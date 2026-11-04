Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich fester

Zum Handelsende stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 2.81 Prozent auf 26’572.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25’769.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’590.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25’280.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 26’360.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’884.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.17 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 9.55 Prozent auf 171.50 EUR), Zalando (+ 8.54 Prozent auf 27.45 EUR), Deutsche Bank (+ 6.88 Prozent auf 32.56 EUR), Scout24 (+ 6.66 Prozent auf 91.25 EUR) und BMW (+ 5.50 Prozent auf 60.98 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-7.95 Prozent auf 119.46 EUR), HOCHTIEF (-4.97 Prozent auf 363.60 EUR), Infineon (-4.12 Prozent auf 50.24 EUR), Rheinmetall (-0.14 Prozent auf 1’003.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.47 Prozent auf 45.23 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’048’027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch