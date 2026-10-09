Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Freitag ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0.51 Prozent auf 25’119.00 Punkte nach oben.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24’955.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’164.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’524.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’106.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’621.00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.25 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4.34 Prozent auf 23.80 EUR), SAP SE (+ 3.70 Prozent auf 191.46 EUR), Siemens (+ 2.97 Prozent auf 272.10 EUR), Bayer (+ 2.77 Prozent auf 43.77 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2.30 Prozent auf 39.14 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-7.94 Prozent auf 24.70 EUR), BASF (-0.17 Prozent auf 51.68 EUR), HOCHTIEF (-0.10 Prozent auf 389.80 EUR), Infineon (-0.07 Prozent auf 58.86 EUR) und Airbus SE (+ 0.20 Prozent auf 187.70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 16’804’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216.551 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch