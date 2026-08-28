Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Freitag ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0.68 Prozent auf 26’546.00 Punkte nach oben.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’420.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’616.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’517.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’117.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’050.00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.06 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 4.50 Prozent auf 62.64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.23 Prozent auf 77.42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.96 Prozent auf 46.95 EUR), RWE (+ 2.32 Prozent auf 59.10 EUR) und Brenntag SE (+ 2.05 Prozent auf 61.74 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1.59 Prozent auf 1’154.60 EUR), Scout24 (-0.98 Prozent auf 80.45 EUR), Fresenius SE (-0.75 Prozent auf 45.86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.52 Prozent auf 39.92 EUR) und Vonovia SE (-0.48 Prozent auf 19.85 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5’010’418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219.608 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch