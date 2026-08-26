Freundlicher Handel in Zürich: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im SMI

Im SMI ging es im SIX-Handel zum Handelsende um 0.20 Prozent aufwärts auf 14’554.31 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.671 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.158 Prozent fester bei 14’548.30 Punkten in den Handel, nach 14’525.29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14’605.96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’534.91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0.731 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 14’327.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’525.68 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 12’160.89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.87 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 3.71 Prozent auf 73.80 CHF), Amrize (+ 3.26 Prozent auf 36.46 CHF), Richemont (+ 2.11 Prozent auf 191.00 CHF), Logitech (+ 1.78 Prozent auf 79.94 CHF) und UBS (+ 1.57 Prozent auf 43.90 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Roche (-1.47 Prozent auf 368.30 CHF), Lonza (-1.01 Prozent auf 587.80 CHF), Novartis (-0.90 Prozent auf 127.18 CHF), Swisscom (-0.70 Prozent auf 636.50 CHF) und Alcon (-0.20 Prozent auf 58.60 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’758’679 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 314.377 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch