Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’839 0.4%  SPI 19’598 0.3%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’226 0.6%  Euro 0.9316 0.2%  EStoxx50 6’210 0.6%  Gold 4’179 -0.4%  Bitcoin 69’600 0.2%  Dollar 0.8321 0.2%  Öl 104.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Amazon-Aktie etwas fester: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Performance im Blick 12.10.2026 09:28:16

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

Der SPI hält am ersten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Roche
369.34 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.32 Prozent stärker bei 19’605.00 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.446 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.305 Prozent auf 19’602.34 Punkte an der Kurstafel, nach 19’542.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19’605.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’596.32 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 19’454.12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI mit 20’023.15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 17’212.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.47 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit EvoNext (+ 11.87 Prozent auf 2.45 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.04 Prozent auf 0.15 CHF), Feintool International (+ 3.04 Prozent auf 11.85 CHF), Orell Fuessli (+ 2.58 Prozent auf 139.00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2.38 Prozent auf 14.62 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9.15 Prozent auf 5.16 CHF), Curatis (-7.61 Prozent auf 18.20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.22 Prozent auf 48.80 CHF), StarragTornos (-3.89 Prozent auf 34.60 CHF) und Private Equity (-3.62 Prozent auf 58.60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 263’722 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 313.425 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu StarragTornos Holding

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Santhera Pharmaceuticals AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’357.04 19.76 SCBOJU
Short 14’667.54 13.72 SMJBFU
Short 15’182.87 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’838.76 12.10.2026 10:28:38
Long 13’226.75 19.21 SPBS5U
Long 12’944.26 13.93 SRDBIU
Long 12’396.91 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 19’598.02 0.28%