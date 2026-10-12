Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.32 Prozent stärker bei 19’605.00 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.446 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.305 Prozent auf 19’602.34 Punkte an der Kurstafel, nach 19’542.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19’605.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’596.32 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 19’454.12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI mit 20’023.15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 17’212.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.47 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit EvoNext (+ 11.87 Prozent auf 2.45 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.04 Prozent auf 0.15 CHF), Feintool International (+ 3.04 Prozent auf 11.85 CHF), Orell Fuessli (+ 2.58 Prozent auf 139.00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2.38 Prozent auf 14.62 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9.15 Prozent auf 5.16 CHF), Curatis (-7.61 Prozent auf 18.20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.22 Prozent auf 48.80 CHF), StarragTornos (-3.89 Prozent auf 34.60 CHF) und Private Equity (-3.62 Prozent auf 58.60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 263’722 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 313.425 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch