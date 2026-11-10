SPI 998750 / CH0009987501
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10.11.2026 09:28:14
Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester
Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.
Um 09:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0.60 Prozent auf 21’158.53 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.630 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.636 Prozent auf 21’166.95 Punkte an der Kurstafel, nach 21’033.26 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 21’166.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’155.98 Einheiten.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der SPI-Kurs 19’542.69 Punkte. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 20’585.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der SPI mit 17’179.19 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 15.99 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21’271.96 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SPI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 21.74 Prozent auf 1.40 CHF), WISeQey (+ 3.39 Prozent auf 7.01 USD), Compagnie Financiere Tradition (+ 3.07 Prozent auf 252.00 CHF), Montana Aerospace (+ 3.00 Prozent auf 24.05 CHF) und Swatch (N) (+ 2.70 Prozent auf 36.20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), Molecular Partners (-5.43 Prozent auf 2.44 CHF), Adval Tech (-4.91 Prozent auf 42.60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3.33 Prozent auf 4.64 CHF) und Edisun Power Europe (-2.72 Prozent auf 71.40 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 218’370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 346.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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